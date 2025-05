Flügelprobleme? Doppeltes Statement von Norris!

Der Sieger des Monaco-Rennens am vergangenen Sonntag war am Freitag gut drei Zehntelsekunden schneller als Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Die Ränge drei und vier gingen an das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Nico Hülkenberg im Sauber belegte in der ersten Session den 14. Rang.