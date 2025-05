Formel 1: Qualifying von Monaco LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Wird es ein erfolgreiches Wochenende für Ferrari beim Großen Preis von Monaco? Das Training am Freitag gab Anlass zur Hoffnung : Lokalmatador Charles Leclerc überzeugte in beiden Sessions und belegte jeweils den ersten Platz.

Auch Teamkollege Lewis Hamilton konnte sich nach turbulenten Wochen freuen: Mit nur einer Zehntelsekunde Rückstand auf WM-Spitzenreiter Oscar Piastri belegte der Brite im zweiten Training Platz drei. Ob die beiden Ferrari-Piloten diese Leistung auch im Qualifying am Samstag ( ab 16 Uhr im LIVETICKER ) auf die Piste bringen können?

Formel 1 in Monaco: So können Sie das Qualifying live im TV & Stream verfolgen

Indes hatte Max Verstappen am Freitag mehr zu kämpfen. Zwar belegte der Niederländer im ersten freien Training noch Platz zwei, im zweiten Durchlauf musste er sich jedoch mit dem zehnten Platz zufriedengeben.

Immer wieder wurde in der Vergangenheit über die Zukunft des Weltmeisters bei Red Bull spekuliert. Nach seinem Sieg in der letzten Woche in Imola waren die Gemüter jedoch wieder etwas beruhigt.