"Ich habe lange gedacht, Senna sei der beste Fahrer aller Zeiten..."

Das nächste Rennen in Monaco am Sonntag gilt als DIE Fahrerstrecke schlechthin. Auf dem engen Stadtkurs rund um das Casino und den Yachthafen kann der Fahrer mehr als sonst den Unterschied machen, heißt es.

Formel 1: Ist Verstappen schon der GOAT?

Fest steht: Immer mehr Experten sehen - nicht erst seit seinem überragenden Sieg im nicht überlegenen Red Bull vergangenes Wochenende in Imola - den Überflieger aus den Niederlanden als neue Nummer 1 im ewigen Ranking.

So etwa Ex-Ferrari-Star Gerhard Berger (65): „Ich habe lange gedacht, Ayrton Senna sei der beste Fahrer aller Zeiten. Jetzt glaube ich, dass Max Verstappen noch über ihm steht. Weil er Fähigkeiten hat, die ich zuvor noch nie gesehen habe.“

So sieht Coulthard Verstappen im Vergleich mit Vettel

Coulthard bilanziert: „Wenn man sich seine Karriere als Ganzes ansieht, war Seb am Ende nicht so beeindruckend. Er hat den Makel, nicht mit Ferrari gewonnen zu haben. Entscheidend ist aber im Vergleich mit Max, dass Vettels Teamkollegen Mark Webber und Daniel Ricciardo bei Red Bull fast immer auf Augenhöhe mit ihm waren. Das ist bei Max anders. Er hat einen nach dem anderen quasi in Rente geschickt.“