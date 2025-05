Formel 1: Warum durch neue Regel in Monaco Chaos droht

Wird der Großen Preis von Monaco 2025 zum echten Glücksspiel? Hintergrund: In diesem Jahr gilt beim Rennen durch die Gassen der Monegassen erstmals eine neue Regel: Jeder Fahrer muss mindestens zwei Reifenwechsel absolvieren.

Monaco-Boxenstopps: Reaktion auf das Rennen 2024

Der Impuls für die Änderung stammt aus dem Vorjahr: Nach einem Startunfall und einer Roten Flagge konnten alle Fahrer 2024 bereits in der Boxengasse ihre Reifen wechseln. Das Rennen war danach faktisch für Charles Leclerc (Ferrari) entschieden – denn auf dem engen Stadtkurs gibt es kaum Überholmöglichkeiten.

Mit zwei Pflichtstopps will die FIA nun sicherstellen, dass ein solcher Ablauf nicht wieder passiert. Der neue Modus gilt unabhängig von Wetter und Streckenverhältnissen – also auch bei Regenrennen.

Taktische Optionen – oder Chaos?

Doch das neue Format wirft Fragen auf: Denn feste Boxenstoppfenster sind nicht vorgesehen. Theoretisch könnten Teams beide Pflichtstopps bereits in den ersten Rennrunden absolvieren – etwa bei einer frühen Safety-Car-Phase.

Ein anderes Szenario: Fahrer an der Spitze verlangsamen gezielt das Tempo, um das Feld zusammenzuhalten und Undercuts zu verhindern – eine in Monaco gängige Praxis, die durch zwei Stopps zusätzliches Potenzial für taktische Spielchen bekommt.

Monacos Grundproblem bleibt bestehen

Brisant: Das eigentliche Problem des Stadtkurses – die kaum vorhandenen Überholmöglichkeiten – wird durch die neue Regelung nicht gelöst. Tatsache ist: In Monaco wird traditionell kaum überholt – gerade mal zwölf Manöver pro Rennen im Schnitt.

Wird die neue Maßnahme zum Fiasko?

Fest steht: Die FIA will mit der neuen Regel mehr Bewegung ins Rennen bringen. In der Theorie ist das nachvollziehbar – in der Praxis droht jedoch ein strategisches Durcheinander.