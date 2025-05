Doppel-Sieg bei Chaos-Rennen - Ausrufezeichen von Hamilton

SPORT1 03.05.2025 • 19:05 Uhr Der Sprint von Miami wird zu einem echten Chaos-Rennen. Bei nassen Bedingungen holt sich Lando Norris den Sieg.

Lando Norris hat sich den Sieg im Sprint von Miami gesichert. Der Brite behielt auf der feuchten Strecke die Nerven und holte sich vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri den Erfolg.

Durch den Sieg verkürzte er auch den Rückstand in der WM um immerhin einen Punkt. Er liegt jetzt neun Punkte hinter Piastri. Dritter wurde Lewis Hamilton im Ferrari.

„Mein Glück in Miami scheint im Moment ziemlich gut zu sein, also bin ich zufrieden, aber das Tempo war trotzdem sehr gut“, freute sich der Sieger Norris nach dem Rennen.

„Ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass das eher morgen passiert wäre als heute, aber ich nehme es, wie es kommt. Ich bin happy. Gute Arbeit vom Team – es hat Spaß gemacht!“, sagte Norris weiter.

Der Sensations-Polesetter Andrea Kimi Antonelli wurde nur Elfter. Der junge Italiener verlor gleich am Start drei Positionen, als er in der ersten Kurve von der Strecke rutschte. Anschließend beschwerte er sich am Funk lautstark, dass ihn Piastri von der Strecke gedrängt hätte. Die Rennleitung untersuchte den Vorfall, entschied sich aber gegen eine Strafe.

Für den Italiener lief es dann aber noch bitterer: Weil Red Bull Max Verstappen in der Box zu früh losschickte, fuhr dieser Antonelli ins Auto und zerstörte ihm den Hinterreifen. Nach einem notwendigen zweiten Boxenstopp wurde er noch weiter durchgereicht. Verstappen hingegen kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe für einen „unsafe release“ und fiel ans Ende des Feldes zurück.

Parallel flog Fernando Alonso von der Strecke ab und schlug so heftig in der Wand ein, dass das Rennen hinter dem Safety-Car beendet werden musste. Der Sprint von Miami wurde so endgültig zum Chaos-Rennen.

Rennstart wegen Regen verschoben

Der Sprint entwickelte sich zuvor zu einer echten Regenlotterie. Kurz vor dem Start begann es heftig zu regnen. Die Einführungsrunde musste hinter dem Safety-Car stattfinden. In dieser Runde drehte sich dann Verstappen, hatte aber Glück, dass dies an einer Stelle mit Auslaufzone passierte. Wenig später entschied die Rennleitung, den Start zunächst zu verschieben, bis der Regen weniger wird.

Diese Entscheidung kam für Charles Leclerc zu spät. Er war schon auf dem Weg aus der Box zum Start von der Strecke gerutscht und verpasste den Sprint aufgrund seines beschädigten Autos.

Nach der Regenunterbrechung ging es dann erneut hinter dem Safety-Car los. Nach zwei Runden startete der Sprint dann mit einem stehenden Start in Runde drei.

Die Strecke wurde kontinuierlich trockener, nach elf von 18 Runden holten sich die ersten Fahrer Slicks ab - Hamilton und Ferrari wurden für ihren Mut zum frühen Wechsel belohnt.

Am Sonntag steht noch der Grand Prix in Miami auf dem Programm, das Qualifying hierzu findet am Abend deutscher Zeit statt (ab 22:00 Uhr im LIVETICKER).

