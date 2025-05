Regenchaos in Formel 1! Leclerc schrottet Auto vor dem Start

Charles Leclerc fährt mit seinem Auto in der Einführungsrunde in die Wand. Das Sprintrennen verpasst er deshalb. Auch das Aus für das Qualifying droht.

Schon vor dem Start des Sprints beim Formel-1-Grand-Prix von Miami ist großes Chaos ausgebrochen! Charles Leclerc rutschte bei Platzregen schon in seiner Runde aus der Box zum Start von der Strecke und krachte unkontrolliert in die Wand.

„Nein! Das gibt es nicht, da rutscht er komplett und knallt in die Bande. Das war es für ihn. Ihm ist die Achse gebrochen“, brüllte ein entsetzter Sky -Kommentator Sascha Roos.

Tatsächlich war das Sprintrennen für Leclerc gelaufen seine. Seine Achse am hinteren, rechten Reifen brach komplett. Der Ferrari-Pilot musste sein Auto wenige Meter später in einer Auslaufzone abstellen.

So musste er zusehen, wie sein Teamkollege Lewis Hamilton im Chaos-Rennen einen kühlen Kopf bewahrte und auf den dritten Platz fuhr . Der Sieg ging an Lando Norris vor Oscar Piastri.

Leclerc bedient: „Tut mir unglaublich leid, Leute“

Für Leclerc könnte der Crash auch noch schlimmere Konsequenzen haben. Schon am Abend (ab 22 Uhr im LIVETICKER) steht das Qualifying für das Rennen am Sonntag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) an. Seine Mechaniker müssen jetzt ganze Arbeit leisten, um das Auto bis dahin fahrtüchtig zu machen.