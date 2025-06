Die Formel 1 nimmt das Geld gerne - und alle schauen zu

Ralf Bach 10.06.2025 • 22:35 Uhr Der Traditionskurs von Imola ist Geschichte in der Formel 1. Dafür kommt ein neuer Austragungsort hinzu - doch die Freude ist trügerisch. Ein Kommentar.

Die Formel-1-Romantiker können erst mal aufatmen: Der neue Kalender der Saison 2026 wurde veröffentlicht – und die Gewichtung bleibt vorerst gleich: Europa verliert kein Rennen.

Der Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola fällt zwar weg, wird aber vom neuen Stadtrennen in Madrid ersetzt. Es bleibt dabei: Es gibt 24 Rennen, neun in Europa, sechs in Nord-, Mittel- und Südamerika, vier in Asien, vier in den arabischen Staaten und eins in Australien.

Die Freude ist trügerisch

Allein: Die Freude darüber, dass die Formel-1-Manager am Status quo der Verteilung nichts geändert haben, ist trügerisch. Denn in Zukunft werden die amerikanischen Vermarkter von Liberty Media auch weiterhin dem Götzen Geld folgen. Soll heißen: Wo das höchste Antrittsgeld geboten wird, da geht die Königsklasse eben hin.

Ist auch logisch, denn in der Weltanschauung der Formel-1-Macher steht das Wort Business im Wertekanon ganz oben. Oder anders ausgedrückt: Geld regiert auch und vor allem die Formel-1-Welt.

Länder wie Deutschland und Frankreich bleiben da auf der Strecke. Und das ist auch gut so. Denn warum sollen sie ein Rennen subventionieren, für das Länder wie Saudi-Arabien bis zu 100 Millionen Dollar bieten. So wichtig ist der rasende PS-Zirkus in Berlin und Paris wahrlich nicht, um sinnlos Geld aus dem Fenster zu werfen. Die Regierungen haben wichtigere Probleme zu lösen.

Autokratisch geführte Staaten sehen das – natürlich – anders. Sie nehmen das große Geld in die Hand, um das perfekte Image-Makeup aufzutragen. Dafür haben sie drei Tage weltweite TV-Coverage und dem F1-Regime treue Moderatoren vermitteln emsig den trügerischen Eindruck, die Rennen in China, Saudi-Arabien und Co. dienten aller menschenrechtsverletzenden Realität zum Trotz der Öffnung zu westlichen Werten.

Formel 1: Zukünftig Rennen in Afrika?

Europa wird langfristig auf der Strecke bleiben. Zandvoort und Spa sollen sich in Zukunft abwechseln, um Platz für neue Länder zu schaffen, die die Formel 1 nutzen wollen, um sich moralisch mit der Königsklasse reinzuwaschen. So will beispielsweise Ruanda eine Strecke bauen lassen, um sich neu zu definieren. Der deutsche F1-Streckenbauer Hermann Tilke ist bereits involviert. Auch Marrakesch in Marokko hat Interesse, den afrikanischen Kontinent zu repräsentieren.

Wen wundert es? Die Welt hat sich verändert, dabei war die Formel 1 immer schon Trendsetter und liefert gleichzeitig den Beweis für die Veränderung. Denn wie groß war der politische Applaus, als Ex-F1-Godfather Bernie Ecclestone 1986 seinen rasenden Zirkus hinter dem Eisernen Vorhang in Budapest fahren ließ?

