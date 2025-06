Formel 1: Der Bremsklotz im eigenen Team

Die Ansage war klar. „ Yuki ist kein Pfannkuchen“ , konstatierte Max Verstappen nach dem Qualifying zum Großen Preis der Formel 1 von Spanien (Sonntag, 15 Uhr im LIVETICKER) , in den sein Teamkollege Yuki Tsunoda als Letzter starten wird.

Das Qualifying war ein Desaster für den Japaner. Doch für Verstappen ist die Blamage kein Zeichen für die fehlenden Fähigkeiten Tsunodas am Steuer. Das mit den Schwierigkeiten seiner Teamkollegen gehe schon „seit Langem so weiter“, so der viermalige Weltmeister. „Vielleicht ist das auch ein Zeichen. Wofür, können Sie selbst herausfinden.“