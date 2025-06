Formel 1: Der heimliche Sieger! Hülkenberg glänzt mit "Wut im Bauch"

„Ich erwarte nicht, dass wir wie Phönix aus der Asche steigen und plötzlich locker in die Top 5 oder Top 10 fahren.“ Vor dem Spanien-GP hatte Nico Hülkenberg die Technik-Updates am Unterboden, Seitenkästen und Frontflügel seines Sauber noch kleingeredet.

„Aber natürlich erwarten oder hoffen wir, dass es uns ein paar Zehntel bringt und uns ein bisschen weiter nach vorn im Mittelfeldkampf bringt.“ Da war der Emmericher wohl zu pessimistisch. Denn tatsächlich stürmte er von Platz 15 vor bis in die Punkte .

Während Oscar Piastri, Max Verstappen und Lando Norris in Barcelona um den Sieg kämpften , lieferte Nico Hülkenberg im Schatten der Top-Teams das wohl emotionalste Rennen seiner bisherigen Saison.

Hülkenberg: Wut im Bauch, Punkte auf dem Konto

Schon vor dem Start war klar: Barcelona wird ein Härtetest für Mensch und Material – bei über 35 Grad in der Startaufstellung. Von Startplatz 15 aus legte der Routinier einen Raketenstart hin, kassierte gleich fünf Gegner und brachte sich so früh in eine aussichtsreiche Position.