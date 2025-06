Formel 1: "Eine Menge Lärm" um Verstappen

Bei den Berichten um die Zukunft von Verstappen handle es sich laut Horner um „eine Menge Lärm“. Das sagte der 51-Jährige am Rande des Österreich-Grand-Prix bei Sky Sports .

Verstappen fährt im Red Bull derzeit hinterher

„Max ist davon ziemlich genervt. Wir sind uns über den Vertrag mit Max bis 2028 sehr im Klaren. Alles, was gesagt wird, ist rein spekulativ“, ergänzte Horner.

Nach zehn Rennen liegt der viermalige Weltmeister mit 155 Punkten nur auf Rang drei in der Fahrerwertung. Red Bull hat seine Vormachtstellung längst an McLaren verloren, was immer wieder zu Spekulationen darüber führt, wie lange sich Verstappen das noch antut.