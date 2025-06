Formel 1: Hinter den Kulissen bahnt sich ein Mega-Wechsel an!

Wolff bestätigt: „Wir führen Gespräche“

Wolff dazu: „Ich mag, was George sagt. Wir sind im Team immer sehr transparent, was wir tun und planen. Das ist nichts Neues.“ Und er fügt an: „Im Moment ist klar: Man muss in die Zukunft schauen. Aber das ändert nichts daran, was ich über George, Kimi (Antonelli) und unser Line-up denke. Ich bin sehr zufrieden damit.“