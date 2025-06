Formel 1: Großer Preis von Kanada LIVE in TV, Stream und Ticker - Wie reagiert McLaren?

Am Sonntag startet der Große Preis von Kanada in Montreal. George Russell geht von der Pole Position ins Rennen, Max Verstappen direkt im Rückspiegel. Alle Infos zum Rennen, der Startaufstellung und der Live-Übertragung gibt es hier.

George Russell startet beim Großen Preis von Kanada am Sonntag (20 Uhr) von der Pole Position. Direkt neben ihm in der ersten Startreihe: Max Verstappen. Die beiden Piloten, die in der Vergangenheit immer mal wieder aneinandergeraten sind – ob sie die erste Kurve ohne Berührung überstehen?