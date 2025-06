Formel 1: Red Bulls Fehleinschätzung treibt Verstappen zur Eskalation

Platz zehn und eine drohende Rennsperre – der Formel-1 -Sonntag in Barcelona hätte für Max Verstappen kaum schlechter laufen können. Doch wie sich nach dem Rennen herausstellte, hätte das späte Drama beim Spanien-GP um den Weltmeister durchaus verhindert werden können.

Aber der Reihe nach: In einer wilden Schlussphase nach Restart hatte der Red-Bull-Pilot versucht, auf harten Reifen Platz drei zu verteidigen. Doch erst zog Charles Leclerc vorbei, dann versuchte George Russell in Kurve eins zu überholen.

Nach einem Kontakt mit dem Mercedes kam Verstappen kurz neben die Strecke – blieb aber vor dem Briten. Daraufhin gab Red Bull per Funk die Anweisung durch, Verstappen solle die Position zurückgeben – da dieser vermeintlich abgekürzt hatte.

Formel 1: Verstappen eskaliert nach Anweisung

In der Folge eskalierte die Situation: Zunächst schien es, als ließe Verstappen Russell tatsächlich vorbei, doch in Kurve fünf krachte er ihm wutentbrannt in die Seite.