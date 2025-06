Formel 1: Sein Rauswurf ist offenbar beschlossene Sache

Wer die italienischen Medienverhältnisse kennt, weiß: Ferrari-Teamchef Fred Vasseur taumelt nicht nur - er wankt wie ein Kapitän einer Luxusyacht, die in einen Sturm von Orkanstärke geraten ist.

Vielleicht reagierte der 57 Jahre alte Franzose gerade deshalb so dünnhäutig bei der Pressekonferenz beim Grand Prix von Kanada vergangene Woche. Er verteidigte sein Team, warf den Medien vor, mit Absicht Unruhe ins Team zu bringen.

Fiat mit Einfluss auf Berichterstattung

Ungünstig für Vasseur und seine Presseberater: Spekulationen über Personalien bei Ferrari werden in diesen Medien nicht einfach so gedruckt - sie erscheinen erst, wenn die Fiat-Pressestelle oder sogar Elkann selbst grünes Licht gegeben haben.

Ein Beispiel aus der Vergangenheit, das dies illustriert: Als der Autor dieser Zeilen im Jahr 2014, beim letzten Rennen in Abu Dhabi schrieb, dass der damalige Teamchef Marco Mattiacci abgelöst und Marlboro-Manager Maurizio Arrivabene Nachfolger werde sollte, druckten Corriere und Gazzetta die Story erst später - nach Rücksprache mit Fiat-Verantwortlichen, die alles bestätigt hatten.

Ein unübersehbares Zeichen auch: Derjenige, der mit wenigen Worten alle Spekulationen hätte beenden können, schwieg - zumindest in Bezug auf die Gerüchte um Vasseur. Der Chef von allem sonnte sich lieber im Le-Mans-Erfolg. Dort feierte Ferrari den dritten Sieg in Folge beim 24-Stunden-Klassiker.

Eine „historische Leistung“

John Elkann fand euphorische Worte für den Triumph – inklusive Projektleiter Antonello Coletta: „Heute ist ein großer Sieg für Ferrari, für alle, die dort arbeiten, für alle seine Leute. Ferrari hat durch Zusammenarbeit gewonnen und gezeigt, wie Einigkeit zu außergewöhnlichen Ergebnissen führt. Le Mans ist ein besonderer Moment für alle, die den Motorsport lieben, und was erreicht wurde, ist wahrhaft heroisch. Dreimal in Folge in Le Mans zu gewinnen, ist eine historische Leistung, die uns stolz macht und unserem Gründer Enzo Ferrari Ehre erweist.“