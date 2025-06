"Verdammte Idioten": Verstappen tobt nach F1-Aus in Spielberg

Max Verstappen erlebt ein Debakel beim Formel-1-Rennen in Spielberg. Ein junger Kollege räumt ihn kurz nach dem Start ab. Der Red-Bull-Pilot ist sauer.

Schlimmer hätte das Red-Bull-Heimrennen für Max Verstappen nicht laufen können. Nach dem enttäuschten siebten Platz im Qualifying dauerte sein Rennen in Spielberg ( JETZT im LIVETICKER ) nicht einmal 30 Sekunden.

Bereits in der zweiten Kurve wurde der Weltmeister von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli gnadenlos abgeräumt. Der 18-Jährige hatte sich böse verbremst und rammte damit sich und Verstappen aus dem Rennen.

Bei Sky schrie Kommentator Sascha Roos auf: „Kimi Antonelli haut Verstappen raus. Er haut ihn raus. Das gibt es ja gar nicht. So spät auf der Bremse, der junge Italiener.“

Formel 1 in Spielberg: Verstappen wütet am Funk

Der Niederländer wartete, nachdem er sein defektes Auto verlassen hatte, um das Gespräch mit Antonelli zu suchen, dabei hörte sich Verstappen aber in Ruhe an, was sein junger Kollege zu sagen hatte.