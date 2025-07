Bahnt sich bei Verstappen ein 100-Millionen-Deal an?

Max Verstappen wird mit einem möglichen Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Der Rennstall müsste für den dreimaligen Weltmeister aber wohl extrem tief in die Tasche greifen.

Max Verstappen wird mit einem möglichen Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Der Rennstall müsste für den dreimaligen Weltmeister aber wohl extrem tief in die Tasche greifen.

Die Gerüchte um Max Verstappen und einen möglichen Wechsel zu Mercedes haben in den letzten Tagen ordentlich Fahrt aufgenommen.

„Von einem Team-Insider wurde mir gesagt, dass es einen neunstelligen Betrag, also 100 Millionen plus, kosten würde, damit sich Max aus seinem Vertrag kaufen kann“, erklärte Sky-Reporter Craig Slater bei einer Formel-1-Veranstaltung in London.