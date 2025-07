Formel 1: "Am Ikarus-Syndrom gescheitert!" Schumacher tritt gegen Horner nach

Christian Horner musste am Sonntag zum ersten Mal seit 2005 ein Rennen der Formel 1 als Zuschauer verfolgen.

Dass Horner auch ohne die Formel 1 zurechtkommt, demonstrierte der Brite am Renntag trotzig auf Instagram, wo er sich reitend auf einem Pferd zeigt.

„Andere Pferdestärken an diesem Sonntag“, schrieb Horner unter das Foto.

Leistungseinbruch bei Red Bull

Die Gründe, dass der 51-Jährige seinen Job verlor, sind vielfältig. Zum einen läuft es bei Red Bull Racing spätestens seit dieser Saison deutlich schlechter als in den vergangenen Jahren.

Affäre als Anfang vom Ende?

Ex-Pilot Ralf Schumacher führte im Rahmen des Rennwochenendes in Spa-Francorchamps einen weiteren Grund für Horners Rauswurf an.

„Ist am Ikarus-Syndrom gescheitert“

„Er hat Macht gewonnen, wollte diese an sich reißen und hat Entscheidungen getroffen. Er ist am Ende am Ikarus-Syndrom gescheitert, er ist zu hoch geflogen und wollte zu viel“, resümierte Schumacher beim Fernsehsender Sky.