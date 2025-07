Formel 1: "Der Hulk sprengt seine Ketten!" Presse feiert Hülkenberg

Johannes Vehren 07.07.2025 • 12:33 Uhr Nico Hülkenberg fährt zu seinem ersten Podium in der Formel 1. Die Presse feiert den deutschen Sauber-Piloten überschwänglich.

Was für ein Rennen in Silverstone! Nico Hülkenberg hat seine historische Durststrecke beendet und ist zu seinem ersten Formel-1-Podium in seiner Karriere gefahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gefeiert wird der Deutsche auf dem gleichen Level wie McLaren-Star Lando Norris, der das Rennen vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri gewann. Für den Briten war es der erste Sieg bei seinem Heim-Grand-Prix. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

ENGLAND

The Sun: „Hulks Heldentaten. Der Deutsche wehrt den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ab, um bei einem verrückten Rennen in Silverstone den dritten Platz zu erreichen. Lando Norris hatte als Kind in Silverstone auf Autogramme gewartet, nun gewinnt er sein Heimrennen mit 10.000 Fans auf der eigenen Lando-Tribüne.“

Daily Mail: „Lando Norris gewinnt den britischen Grand Prix und gehört nun zum Königshaus des nationalen Motorsports. Nico Hülkenberg genießt endlich seinen Tag im Rampenlicht, nach 15 langen Jahren, die er damit verbrachte, hier und dort ein paar Punkte zu ergattern. Der Deutsche nutzte jede Facette seiner Erfahrung, um sich vom 19. auf den dritten Platz vorzuarbeiten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

The Guardian: „Dieser Grand Prix wird als Meilenstein und Karrierehöhepunkt für Lando Norris in Erinnerung bleiben, das Rennen war voller Dramen, Glücks- und Wutmomente. Hinter der Ekstase und Agonie gab es einen Moment der reinen Befreiung, auf den sicher jeder in der Formel 1 lange gewartet hat, wenn auch vielleicht mit Zweifel, ob er jemals eintreten würde: Nico Hülkenberg fuhr erstmals auf das Podest.“

ÖSTERREICH

Kurier: „Regenchaos: Norris siegt, Hülkenberg beendet längste Durststrecke. Routiniert spritzte er mit dem Champagner, souverän gab er Interviews. Und doch war es das allererste Mal, dass Nico Hülkenberg bei der Siegerehrung eines Grand Prix dabei war.“

Salzburger Nachrichten: „Norris triumphiert im Regen von Silverstone - Hülkenberg schreibt Geschichte.“

Krone: „Sensation ist perfekt! Nach 239 Rennen: Hülkenberg feiert erstes Podium. Der Bann ist gebrochen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

DEUTSCHLAND:

Motorsport-total: „Der ‚Hulk‘ sprengt seine Ketten! Was lange währt, wird endlich gut: Nico Hülkenberg holt sich in Silverstone endlich sein langersehntes Podium - und fast das ganze F1-Fahrerlager freut sich mit ihm.

FAZ: „Er hat den Fluch besiegt - mehr als 15 Jahre nach seinem ersten Formel-1-Start rast der Rheinländer Nico Hülkenberg doch noch aufs Podium. Die gesamte Branche freut sich mit ihm.“

Bild: „Silverstone-Wahnsinn: Historische Premiere für Hülkenberg! McLarens Lando Norris (25) gewinnt den Großen Preis von Silverstone – doch Nico Hülkenberg (37) ist der wahre Sieger! Der Deutsche rast in seinem 239. Formel-1-Rennen erstmals auf das Podium! Nie musste ein Pilot länger auf eine Top-3-Platzierung warten!“

{ "placeholderType": "MREC" }

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Max Verstappen fühlt sich die ganze Saison über wie in einem Casino mit erschreckend geringen Gewinnchancen.“

AD: „Max Verstappen betet sonst geradezu für Regen, in England wurde dieser für ihn zum Spielverderber. Bei weitem die schönste Geschichte in Silverstone: der Podiumsplatz für Nico Hülkenberg, der nicht weit von der niederländischen Grenze aufwuchs.“

SPANIEN

Marca: „Norris bestraft die Unverschämtheit von Piastri. Hülkenberg schaffte es endlich unter die Top drei. Er hat es sich verdient. Ein echter Held.“

{ "placeholderType": "MREC" }

AS: „Chaos, Fehler und eine verpasste Chance. Norris siegt nach einer ungeschickten Strafe von Piastri. Held Hülkenberg holt seinen ersten Podestplatz.“

Mundo Deportivo: „Piastri schenkt Norris im Chaos von Silverstone den Sieg. Dritter wurde Nico Hülkenberg. Die Geschichte des Tages. Er startete als Vorletzter und erreichte das Podium, von dem er sein Leben lang geträumt hatte.“

SCHWEIZ

Blick: „Sauber-Hülkenberg mit Podest-Sternstunde bei Chaos-GP. Was für ein Tag für Sauber! Was für ein Tag für Nico Hülkenberg! Was für ein historischer Tag in der nassen Schlacht von Silverstone für Sauber und Nico Hülkenberg (37). Dank der Podest-Premiere des Deutschen in seinem 239. Formel-1-Rennen kam auch das Hinwiler Team zum ersten Mal wieder aufs Treppchen – nach 263 Rennen.“

Tages-Anzeiger: „Hülkenberg im Sauber mit Sensation – und der WM-Leader zeigt komplett dummes Manöver. Dem Deutschen gelingt das Rennen seines Lebens.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Der unglaubliche Hulk erobert mit 37 Jahren den dritten Platz, sogar König Hamilton hält er hinter sich. Hülkenberg hat einen unvergesslichen Tag erlebt.“

Corriere dello Sport: „Der ehemalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto feiert seine Revanche mit dem ‚unglaublichen Hulk‘. Hülkenberg ist ein Pilot, der den Erfolg verdient. Hinter ihm steht Binottos Reife und eine solide Mannschaft.“

La Repubblica: „Hülkenberg, ein Ex-Rentner der Formel 1, verwandelt seinen Sauber in einen Spitzenboliden.“

-----