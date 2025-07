Formel 1: Horner bricht sein Schweigen nach Aus bei Red Bull

Franziska Wendler 10.07.2025 • 07:14 Uhr Nach seiner Entlassung bei Red Bull bricht der langjährige Teamchef Christian Horner sein Schweigen. In einer Rede kündigt er außerdem an, wie es für ihn weitergehen könnte.

Die Entscheidung ist gefallen: Christian Horner ist nicht mehr länger Teamchef bei Red Bull. Am Dienstagabend hatte der 51-Jährige erfahren, dass er von seinen Aufgaben in der Formel 1 entbunden wird – am Mittwochmorgen verabschiedete er sich von der Belegschaft in Milton Keynes.

{ "placeholderType": "MREC" }

Inzwischen hat Horner sich auch offiziell zu seinem F1-Aus geäußert, so postete er bei Instagram ein Statement, in dem er sich nach einer „unglaublichen Reise über 20 Jahre schweren Herzens“ von jenem Team verabschiedete, welches er „von ganzem Herzen geliebt habe. Jeder Einzelne von euch, die großartigen Menschen in der Fabrik, war das Herz und die Seele all dessen, was wir gemeinsam erreicht haben“.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Zu einem kämpferischen Bild von sich selbst – inklusive Siegerpose und Pokal in der Hand – fand der langjährige Boss durchaus emotionale Worte.

Horner nach F1-Aus: „Es war ein Privileg“

„In Sieg und Niederlage haben wir stets zueinandergestanden, als Einheit, und das werde ich nie vergessen. Es war ein Privileg, Teil dieses epischen Teams zu sein und es führen zu dürfen. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Und auf euch alle“, ist dort zu lesen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Mein Dank gilt auch unseren großartigen Partnern und Fans, die es überhaupt ermöglicht haben, Rennen zu fahren. Eure Unterstützung hat geholfen, das Team von seinen bescheidenen Anfängen zu einem Formel-1-Powerhouse zu machen, mit sechs Konstrukteurs- und acht Fahrertiteln“, führte er aus.

Doch bei den Worten blieb es nicht. So reihte Horner am Ende seine Erfolge als Teamchef in Form einer Liste auf – von acht Fahrertiteln (jeweils vier durch Sebastian Vettel und Max Verstappen, Anm. d. Red.) bis hin zu 100 schnellsten Rennrunden.

Horner bedankt sich bei Rivalen

Ohne Namen zu nennen, bedankte sich Horner zudem auch bei „unseren Rivalen. Ohne euch gäbe es kein Racing. Ihr habt uns gefordert, angetrieben und damit zu Erfolgen inspiriert, die einst undenkbar schienen. Der sportliche Wettstreit hat jeden Sieg noch süßer gemacht, und aus jedem Rückschlag eine Chance zur Weiterentwicklung“.

Und weiter: „Es war mir eine Ehre, Teil dieser außergewöhnlichen Ära des Motorsports zu sein. Ich blicke mit großem Stolz auf das Erreichte zurück - und mit Spannung auf das, was für 2026 vorbereitet wird. Mein Respekt gilt allen, die dazu beigetragen haben, die Formel 1 zu der Königsklasse des Motorsports zu machen, die sie heute ist. Danke.“

{ "placeholderType": "MREC" }