Formel 1: Verstappen gibt Mercedes einen Korb 

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war am Rennwochenende in Spa verbal nicht immer auf der perfekten Strategie unterwegs. Erst bot er seinem Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli 500 Euro, wenn der junge Italiener seinen Silberpfeil im Qualifying in die Mauer setzt. Eine Aussage im Live-TV, die nicht bei jedem Zuhörer Verständnis weckte für die ungewöhnlichen Motivationsmethoden des Österreichers.