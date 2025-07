Formel 1: Verstappen meldet sich nach Horner-Aus zu Wort

„Wir haben denkwürdige Rennen gewonnen und zahlreiche Rekorde gebrochen. Danke für alles, Christian“, würdigte er die Verdienste von Horner. In seinem Post auf Instagram zeigt sich Verstappen in einer herzlichen Umarmung mit seinem Ex-Teamchef.

Risse in Beziehung zwischen Horner und Verstappen

In der vergangenen Saison hat wohl auch der errungene Weltmeistertitel von Verstappen dazu beigetragen, dass die Lage nicht vorzeitig eskaliert ist. In dieser Saison hat der Niederländer in einem unterlegenen Auto aber kaum eine Chance gegen McLaren, was entscheidend zur Horner-Trennung beigetragen haben dürfte.