Formel 1: "Ja, ich kann es bestätigen"

Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen wird auch in der kommenden Saison im Red Bull sitzen. „Ja, ich kann bestätigen, dass Max Verstappen 2026 für Red Bull fährt“, sagte Motosportberater Helmut Marko am Montag bei RTL/ntv und sport.de .

Wie der für gewöhnlich gut informierte niederländische Telegraaf bereits zuvor berichtet hatte, verfiel nach dem Großen Preis von Belgien eine Ausstiegsklausel in Verstappens Vertrag, weil der Titelverteidiger zumindest bis zur Sommerpause auf jeden Fall unter den besten Drei der Fahrerwertung liegen wird. Nach SPORT1-Informationen hätte Verstappen die Klausel so oder so nicht mehr gezogen. Die Loyalität zu Red Bull und wohl auch die Trennung vom ungeliebten Ex-Teamchef Christian Horner haben Verstappen nun aber zum Bleiben bewogen - zumindest im kommenden Jahr.