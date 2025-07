Formel 1: Zerbricht das einstige Wunderkind?

Youngster Kimi Antonelli steckt in der Krise – und zeigt in Spa Nerven. Kritik an Mercedes kommt auf.

Youngster Kimi Antonelli steckt in der Krise – und zeigt in Spa Nerven. Kritik an Mercedes kommt auf.

Nur ein Punktresultat in sieben Rennen, ein desaströses Spa-Wochenende mit Platz 17 im Sprint und Rang 16 im Grand Prix – der einstige Hoffnungsträger kommt nicht in die Spur .

Deutliche Kritik an Mercedes

Auch George Russell, im ersten Saisondrittel noch viermal auf dem Podium, tat sich zuletzt schwer - nur beim Kanada-GP punktete er als Sieger noch spürbar. In Spa belegte der Brite Rang fünf. Antonellis Nachteil, so Shovlin: „George weiß mittlerweile, wo er dem Auto vertrauen kann - Kimi muss das erst lernen.“

Spa war ein Tiefpunkt

Das Problem: die hohe Erwartungshaltung. „Als neuer Verstappen in die Formel 1 zu kommen , das tut keinem gut“, weiß Sky -Experte Ralf Schumacher. „Das muss man einfach mal so sagen. Wenn er ein Weltklassefahrer werden soll, schauen natürlich alle genau hin, wie er sich gegen Russell schlägt. Und da ist er einfach zu weit weg.“

Das nagt an den Nerven des jungen Kimi. In Spa schickte die angeschlagene Psyche den Italiener auch auf der Strecke in eine Abwärtsspirale. Beide Qualifyings beendete Antonelli bereits im ersten Segment, hatte am Samstagnachmittag bei den TV-Interviews Tränen in den Augen.