"Hamilton hat es verbockt" - bitterer Patzer kostet Überraschung

Lewis Hamilton hat in der Formel 1 beim Großen Preis von Großbritannien nur knapp einen Startplatz in der ersten Reihe verpasst.

Im Qualifying unterlief dem Ferrari-Piloten ausgerechnet in der letzten Kurvenkombination ein Fehler, der ihn einige Zehntelsekunden kostete. „Ich hatte einfach in Kurve 16 Untersteuern, was mich am Ende die Rundenzeit gekostet hat“, berichtete Hamilton nach dem Ende der Qualifikation.