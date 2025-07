Formel 1: "Es ist Zeit, die Gerüchte zu beenden!"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen macht den Gerüchten ein Ende, er bleibt bei Red Bull. Besonders Mercedes zeigt seit Jahren Interesse am Niederländer.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen macht den Gerüchten ein Ende, er bleibt bei Red Bull. Besonders Mercedes zeigt seit Jahren Interesse am Niederländer.

Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen hat die letzten Zweifel an seinen Plänen für die Saison 2026 ausgeräumt.

„Es ist Zeit, die Gerüchte zu beenden. Für mich war sowieso immer ganz klar, dass ich bleiben würde“, sagte der Red-Bull-Pilot am Medientag des Großen Preises von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/ Sky ).

Verstappen: „Das habe ich nie getan“

Der Niederländer erläuterte am Donnerstag am Hungaroring: „Ich glaube, das war sowieso die allgemeine Stimmung im Team, denn wir diskutierten ständig darüber, was wir mit dem Auto machen könnten. Und wenn man kein Interesse hat zu bleiben, dann hört man auch auf, über solche Dinge zu reden – und das habe ich nie getan.“