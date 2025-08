Formel 1: "Ferrari bricht zusammen"

Mit seinem Sieg in Ungarn holt Lando Norris wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel. Für seinen Coup wird der Brite ausgiebig gefeiert. Ferrari erlebte derweil ein Desaster. Die internationalen Pressestimmen.

McLaren hat sich mit dem nächsten Ausrufezeichen in die Sommerpause verabschiedet – vor allem in Person von Lando Norris.

ENGLAND

Daily Mail: „Es war großes Drama am Ende. Und Lando Norris hielt durch, während Oscar Piastri auf ihn zustürmte, zwei orangefarbene McLarens an der Spitze, getrennt durch kaum eine halbe Sekunde, als die Zielflagge geschwenkt wurde. Für Norris ein wertvoller Sieg, der letztendlich unter Druck errungen wurde. Aber in Wahrheit ein glücklicher. Ein Triumph, der aus einem kleinen Fehler entstand. Er setzte auf eine Ein-Stopp-Strategie, und das half, den Unterschied zu machen.“