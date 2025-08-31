Formel 1: Großer Preis der Niederlande LIVE im TV, Stream und Ticker

Schafft Max Verstappen den Heimsieg nach der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause? Zuletzt stand der Niederländer vor knapp drei Monaten in Kanada auf dem Podium - gewonnen hat er das letzte Mal im Mai in Imola.
Schafft Verstappen den Heimsieg?
Im Qualifying konnte Verstappen die dritte Startposition hinter den beiden McLaren einfahren. Auch in der WM ist der Niederländer auf Platz drei mit 97 Punkten Rückstand auf den führenden Oscar Piastri.
Piastri schaffte es mit einem Vorsprung von zwölf Tausendstel auf die Pole. Mit nur neun Punkten zwischen ihm und seinem Teamkollegen Lando Norris in der Fahrerwertung kann es in Zandvoort zu einem spannenden Dreikampf kommen.
Formel 1 in den Niederlanden: So können Sie das Rennen in Zandvoort live im TV & Stream verfolgen
- TV: RTL, Sky
- Stream: WOW
- Liverticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Gerade einmal drei Rennen von 14 wurden in dieser Saison von anderen Teams gewonnen - der Niederländer gewann zwei davon. Kann Verstappen in seiner Heimat gegen die starken McLaren-Fahrer durchhalten?
Eine überraschende Qualifying-Leistung kam von Seiten des Schwesterteams von Red Bull. Der Rookie Isack Hadjar schaffte es in Zandvoort auf Startposition vier, direkt vor dem Mercedes-Piloten George Russell. Das Ferrari-Duo folgte auf den Positionen sechs und sieben.
Schlechte Nachrichten für Fans von Nico Hülkenberg: Der deutsche Sauber-Pilot schaffte es wiederholt nicht über die Q1-Phase hinaus. Da er im letzten Sektor seiner entscheidenden Runde zu viel Zeit verlor, startet er im Großen Preis der Niederlande von Platz 17.