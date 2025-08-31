Formel 1: Großer Preis der Niederlande LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.08.2025 • 11:00 Uhr Nach vier Wochen Pause steht in der Formel 1 der Große Preis der Niederlande an. Kann sich Verstappen in seiner Heimat gegen beide McLaren-Fahrer durchsetzen?

Schafft Max Verstappen den Heimsieg nach der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause? Zuletzt stand der Niederländer vor knapp drei Monaten in Kanada auf dem Podium - gewonnen hat er das letzte Mal im Mai in Imola.

Im Qualifying konnte Verstappen die dritte Startposition hinter den beiden McLaren einfahren. Auch in der WM ist der Niederländer auf Platz drei mit 97 Punkten Rückstand auf den führenden Oscar Piastri.

Piastri schaffte es mit einem Vorsprung von zwölf Tausendstel auf die Pole. Mit nur neun Punkten zwischen ihm und seinem Teamkollegen Lando Norris in der Fahrerwertung kann es in Zandvoort zu einem spannenden Dreikampf kommen.

Formel 1 in den Niederlanden: So können Sie das Rennen in Zandvoort live im TV & Stream verfolgen

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Stream : WOW

: WOW Liverticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Gerade einmal drei Rennen von 14 wurden in dieser Saison von anderen Teams gewonnen - der Niederländer gewann zwei davon. Kann Verstappen in seiner Heimat gegen die starken McLaren-Fahrer durchhalten?

Eine überraschende Qualifying-Leistung kam von Seiten des Schwesterteams von Red Bull. Der Rookie Isack Hadjar schaffte es in Zandvoort auf Startposition vier, direkt vor dem Mercedes-Piloten George Russell. Das Ferrari-Duo folgte auf den Positionen sechs und sieben.