Neue Gerüchte um Mick Schumacher - das ist dran

Fährt Mick Schumacher 2026 für Cadillac in der Sportwagen-WM statt in der Formel 1? SPORT1 ordnet ein, was wirklich an dem Gerücht dran ist.

Aus deutscher Sicht bleibt es das heißeste Thema der Formel-1-Sommerpause: Schafft Mick Schumacher (26) sein Comeback in der Königsklasse mit Cadillac? Der Rekordweltmeister-Sohn gilt neben Sergio Pérez und Valtteri Bottas als einer von drei Top-Kandidaten auf den Sitz im US-Team, das 2026 neu in die Formel 1 einsteigt.

Doch offenbar ist Schumacher nicht nur beim F1-Team von Cadillac im Gespräch. Zur Erinnerung: Der Deutsche fährt aktuell für Alpine in der Sportwagen-WM und konnte dort in dieser Saison mit starken Leistungen überzeugen. Wie das Fachmagazin Auto Motor und Sport nun berichtet, zeigt deshalb das Cadillac-Werksteam Jota in der WEC großes Interesse an Schumacher.

Formel 1: Mick Schumacher als Reservepilot?

Dazu passt: Nach dem Abgang von Ex-Weltmeister Jenson Button muss Jota einen prominenten Ersatz finden. Und genau da kommt eben der Noch-Alpine-Pilot ins Spiel, den der deutsche Teamchef Dieter Gass gerne von Alpine weglotsen würde.

Allein: Auto Motor und Sport berichtet auch, dass sich Mick Schumacher parallel bei Cadillac F1 um die Rolle des Reservepiloten bewirbt, während Bottas und Pérez als Stammfahrer in den Startlöchern stehen.

Die Rede ist von einer Doppelrolle als Testfahrer in der Königsklasse und Rennfahrer in der Sportwagen-WM.

„Die Formel 1 hat für mich absolute Priorität“

Nach SPORT1-Informationen ist dieses Szenario allerdings derzeit nicht realistisch.

Demnach verhandelt der Deutsche unabhängig vom Interesse des WEC-Teams weiter um einen Formel-1-Stammplatz bei Cadillac. Ein Reserve- oder Testfahrercockpit steht aktuell nicht zur Debatte.

Klar ist: Mick will zu Cadillac, aber in ein Auto ohne Dach! „Die Formel 1 hat für mich absolute Priorität“, sagte er zuletzt.

