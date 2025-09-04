"Das wird intern nicht als so lustig angesehen": Ein Ärgernis mit Ansage

Ralf Bach 04.09.2025 • 20:14 Uhr Ausgerechnet Kundenteam McLaren fährt Mercedes davon – und das mit Motoren aus Brixworth. Für Toto Wolff ein Ärgernis mit Ansage.

Für Mercedes-Teamchef und -Anteilseigner Toto Wolff sind es ungemütliche Zeiten. Sein geplanter Superdeal mit Max Verstappen scheiterte, Nachwuchshoffnung Kimi Antonelli leistet sich Fehler am laufenden Band und das Schlimmste: Ausgerechnet Kundenteam McLaren dominiert die Formel 1 nach Belieben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sky-Experte Ralf Schumacher ordnet bei SPORT1 ein: „Das wird intern nicht als so lustig angesehen, das wirft einige Fragen auf.“

Ganz neu ist das Problem nicht. Schon zu Zeiten von Mercedes-Sportchef Norbert Haug wurde es in der Konzernzentrale kritisch beäugt, wenn die eigenen Motoren Kundenteams schneller machten als die Silberpfeile.

McLaren schon 2010 schneller mit Mercedes-Motor

Haug erinnerte sich bei Sky an die Jahre 2010 bis 2012, als McLaren oft vor Mercedes lag: „Nach außen ging man locker damit um, sprach davon, dass der Kunde der König sei. Aber intern wurde das natürlich hinterfragt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Unterschied: Damals war die Motoren-Partnerschaft ein gemeinsamer Beschluss aller Beteiligten. Heute kam der Deal auf Initiative von Mercedes-Chef Ola Källenius zustande, der 2020 beim Großen Preis von Italien in Monza persönlich mit McLaren-Miteigner Mansour Ojjeh unterschrieb.

Treibende Kraft war der damalige McLaren-Teamchef Andreas Seidl. Er wusste, dass mit Renault als Motoren-Partner kaum große Sprünge möglich waren – mit Mercedes aber sehr wohl.

Wolff konnte den Deal damals nicht verhindern. Ralf Schumacher analysiert: „Ohne Mercedes-Motoren wäre McLaren sicher nicht in der Spitzenposition, in der sie sich heute befinden. Das ist wiederum ärgerlich für das Werksteam.“

Mercedes: Motoren-Deal läuft bis 2030

Kein Wunder, dass Wolff die aktuelle Hackordnung wurmt. Beim Grand Prix der Niederlande sprach er gar von einer „McLaren-Demütigung“ für das gesamte Feld. Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur wollte das so nicht unterschreiben: „Im Qualifying sind sie stark, im Rennen noch stärker. Aber so weit würde ich nicht gehen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch die Fakten sprechen für Wolff: Der McLaren MCL39 ist 2025 das Maß der Dinge – schnell, zuverlässig, variabel. Während viele Teams schon den Fokus auf das neue Reglement 2026 legen, bleibt McLaren die klare Macht.

Für Mercedes bleibt die bittere Erkenntnis: Selbst mit optimaler Strategie reicht es nicht, McLaren oder Red Bull ernsthaft unter Druck zu setzen. Wolff: „Zwischen Max, den Ferraris und uns ist es derzeit ausgeglichen. Aber McLaren fährt in einer eigenen Liga.“