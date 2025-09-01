Formel 1: Brutale Kritik! "Hamilton ist zu schlecht, um wahr zu sein"

SPORT1 01.09.2025 • 13:52 Uhr Das verrückte Formel-1-Rennen in Zandvoort schlägt in der internationalen Presse hohe Wellen. WM-Leader Oscar Piastri wird gefeiert, während Ferrari-Star Lewis Hamilton sein Fett weg bekommt.

McLaren-Pilot Oscar Piastri steuert nach seinem siebten Saisonsieg und dem bitteren Ausfall seines Teamkollegen Lando Norris dem Formel-1-Titel entgegen. Beim Großen Preis der Niederlande erlebt auch Rookie IsackHadjar eine echte Sternstunde – ganz im Gegensatz zu Lewis Hamilton.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der zu Ferrari gewechselte und längst in der Kritik stehende Brite setzte seinen Boliden am Sonntag in die Mauer und erlitt den nächsten schweren Rückschlag. In der internationalen Presse schlägt das naturgemäß hohe Wellen. SPORT1 fasst das Medien-Echo nach dem turbulenten Rennen in Zandvoort zusammen.

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Ferraris Albtraum-Wochenende. Lewis Hamilton ist zu schlecht, um wahr zu sein, das ist die traurige Wahrheit. Auch in Zandvoort ist Hamilton nicht auf Leclercs Niveau, er begeht einige naive Fehler, die ihn teuer zu stehen kommen.“

Corriere della Sera: „Rote Hölle für Ferrari in Zandvoort. Hamilton wird bestraft, seine Fehler sind eines siebenmaligen Weltmeisters unwürdig. Hamilton, die größte Investition in Ferraris jüngster Geschichte, ist vielleicht rentabel, um die Sponsoren zu steigern. Auf sportlichem Niveau hat sie sich bisher jedoch als Desaster erwiesen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Gazzetta dello Sport: „Oscar Piastri ist der Alleinherrscher des Wochenendes. Sein Start ist einfach perfekt, das Rennen hat er dann unter kompletter Kontrolle.“

La Stampa: „Verstappen überholt Norris mit einem Meisterwerk, er begreift aber sofort, dass er gegen McLaren keine Chancen hat, nicht einmal vor den Heimzuschauern. Gegen einen perfekten Piastri setzt sich auch der feurige Verstappen nicht durch.“

NIEDERLANDE

AD: „Der niederländische Grand Prix als Schlüsselrennen der WM? Vielleicht ein verfrühtes Fazit, aber das Aus von Lando Norris war von großer Bedeutung. Teamkollege Oscar Piastri profitierte, genau wie Max Verstappen, der aber keine Illusionen für den Saisonabschluss hat.“

Telegraaf: „Für Sieger Oscar Piastri war es ein wundervoller Nachmittag in Zandvoort, für seinen Teamkollegen sicher nicht. Lando Norris trauerte in den niederländischen Dünen. Auf dem Podest gab es indes nur glückliche Gesichter, Verstappen holte das Maximum heraus.“

{ "placeholderType": "MREC" }

ENGLAND

Daily Mail: „Es war das SOS des Tages, vielleicht der Saison, das Lando Norris sendete. Rauch quoll aus seinem Motor, er stoppte, und wie sehr sein Traum vom Weltmeistertitel verbrannt ist, darüber dachte er wohl nach, während er erschüttert auf der Leitplanke saß. Jetzt werden wir herausfinden, aus welchem Metall Norris gemacht ist.“

Guardian: „Der Große Preis der Niederlande hätte für einige kaum bitterere Früchte tragen können. Lando Norris saß untröstlich und allein in den stürmischen Dünen der Nordsee. Auch Lewis Hamilton musste zurück ins Fahrerlager trotten, sein Ferrari in Einzelteilen neben der Strecke nach einem enorm untypischen, unnötigen Fehler.“

Telegraph: „Lewis Hamilton crasht, Ferrari ist ein totales Chaos. Ein künftiger achter WM-Titel scheint Welten entfernt, der ohnehin schwierige Start des Engländers in die Scuderia-Karriere setzt sich mit einem unerklärlichen Unfall fort.“

{ "placeholderType": "MREC" }

FRANKREICH

L’Equipe: „Isack Hadjar muss keinen Red Bull fahren, um bei einem Formel-1-Grand-Prix auf dem Podium zu stehen. Seine Racing Bulls reichen ihm, wie er am Sonntag in Zandvoort mit dem dritten Platz bewies.“

Le Parisien: „Ein unvergesslicher Sonntag. Mit seinem dritten Platz beim Großen Preis der Niederlande erreichte Isack Hadjar seinen ersten Podiumsplatz in der Formel 1. Mit 20 Jahren und 337 Tagen wurde er zum jüngsten Franzosen aller Zeiten, der es auf das Podium schaffte.“