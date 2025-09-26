Formel 1: "Denkt alle an Roscoe!“ Hamilton sorgt sich um seinen Hund

Rekordweltmeister Lewis Hamilton sorgt sich um seinen Hund. „Roscoe“ musste der Formel-1-Fahrer in eine Tierklinik bringen.
Hamilton sorgt sich um Hund
Die englische Bulldogge, die auf Instagram über eine Million Follower hat, leidet seit April an einer Lungenentzündung. Er musste Antibiotika nehmen.
„Bitte denkt alle an Roscoe“
„Es waren ein paar beängstigende Stunden, bitte denkt alle an Roscoe“, schrieb Hamilton bei Instagram. Er habe sich erneut eine Lungenentzündung zugezogen, so Hamilton.
„Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sediert, um ihn zu beruhigen, während man ihn untersuchte. Dabei kam es zu einem Herzstillstand. Es gelang, seinen Herzschlag wiederherzustellen, aber jetzt liegt er im Koma“, führte Hamilton aus.
„Wir wissen nicht, ob er daraus wieder erwachen wird. Am Samstag werden wir versuchen, ihn aufzuwecken“, schrieb Hamilton: „Ich bin an seiner Seite.“
Der Hund begleitete Hamilton bereits bei mehreren Formel-1-Rennen rund um den Globus. Einige Male war der Brite mit „Roscoe“ im Fahrerlager unterwegs.
Hamilton quält sich derzeit in seiner ersten Saison im Ferrari durch das Jahr. Mit 121 Punkten liegt der Brite nur auf Rang sechs in der Fahrerwertung.