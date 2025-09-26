Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Formel 1: "Denkt alle an Roscoe!“ Hamilton sorgt sich um seinen Hund

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hamilton sorgt sich um Hund

Lewis Hamilton macht sich große Sorgen um seinen geliebten Hund. Das Tier des Formel-1-Fahrers muss in die Klinik.
Seit seinem Wechsel zu Ferrari konnte Lewis Hamilton bisher noch nicht an seine alten Leistungen anknüpfen. Geht seine Zeit zu Ende?
Daniel Höhn
Lewis Hamilton macht sich große Sorgen um seinen geliebten Hund. Das Tier des Formel-1-Fahrers muss in die Klinik.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton sorgt sich um seinen Hund. „Roscoe“ musste der Formel-1-Fahrer in eine Tierklinik bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die englische Bulldogge, die auf Instagram über eine Million Follower hat, leidet seit April an einer Lungenentzündung. Er musste Antibiotika nehmen.

„Bitte denkt alle an Roscoe“

„Es waren ein paar beängstigende Stunden, bitte denkt alle an Roscoe“, schrieb Hamilton bei Instagram. Er habe sich erneut eine Lungenentzündung zugezogen, so Hamilton.

„Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sediert, um ihn zu beruhigen, während man ihn untersuchte. Dabei kam es zu einem Herzstillstand. Es gelang, seinen Herzschlag wiederherzustellen, aber jetzt liegt er im Koma“, führte Hamilton aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir wissen nicht, ob er daraus wieder erwachen wird. Am Samstag werden wir versuchen, ihn aufzuwecken“, schrieb Hamilton: „Ich bin an seiner Seite.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der Hund begleitete Hamilton bereits bei mehreren Formel-1-Rennen rund um den Globus. Einige Male war der Brite mit „Roscoe“ im Fahrerlager unterwegs.

Hamilton quält sich derzeit in seiner ersten Saison im Ferrari durch das Jahr. Mit 121 Punkten liegt der Brite nur auf Rang sechs in der Fahrerwertung.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite