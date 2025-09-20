Formel 1 in Aserbaidschan: Ferrari-Debakel in Baku

Desaster für Ferrari im Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Lewis Hamilton schied bereits im Q2 aus, Charles Leclerc schlug derweil im Q3 nach einem Fahrfehler in der Mauer ein.
Ferrari-Debakel in Baku
Ferrari erlebt bei einem durchaus chaotischen Qualifying in Baku ein Debakel.
Lewis Hamilton schied bereits im Q2 aus
© IMAGO/BSR Agency
Hamilton, der am Freitag im Training noch Bestzeit gefahren hatte, enttäuschte im zweiten Qualifying-Abschnitt und wurde nur Zwölfter. Wesentlich besser lief es für seinen Teamkollegen aber auch nicht.
Enttäuschung bei Ferrari
Nach einem Fahrfehler, Leclerc fuhr in Kurve 15 mit zu hoher Geschwindigkeit in die Mauer, war für den Monegassen das Q3 vorzeitig beendet.
Er startet im Rennen am Sonntag von Platz zehn.
Der 27-Jährige war derweil nicht der einzige Fahrer, der mit der Mauer Bekanntschaft machte. Insgesamt sechsmal musste das Qualifying mit Roter Flagge unterbrochen werden, so fuhr unter anderem auch der WM-Führende Oscar Piastri zu schnell in die Bande.