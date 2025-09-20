Formel 1 in Aserbaidschan: Ferrari-Debakel in Baku

SPORT1 20.09.2025 • 15:59 Uhr Ferrari erlebt bei einem durchaus chaotischen Qualifying in Baku ein Debakel.

Desaster für Ferrari im Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Lewis Hamilton schied bereits im Q2 aus, Charles Leclerc schlug derweil im Q3 nach einem Fahrfehler in der Mauer ein.

Hamilton, der am Freitag im Training noch Bestzeit gefahren hatte, enttäuschte im zweiten Qualifying-Abschnitt und wurde nur Zwölfter. Wesentlich besser lief es für seinen Teamkollegen aber auch nicht.

Enttäuschung bei Ferrari

Nach einem Fahrfehler, Leclerc fuhr in Kurve 15 mit zu hoher Geschwindigkeit in die Mauer, war für den Monegassen das Q3 vorzeitig beendet.

Er startet im Rennen am Sonntag von Platz zehn.