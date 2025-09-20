Formel 1 in Baku: Quali-Chaos! McLaren-Star crasht

SPORT1 20.09.2025 • 16:09 Uhr Das Qualifying zum Baku-Grand-Prix mutiert für McLaren zur Enttäuschung. Max Verstappen hat derweil Grund zur Freude.

So dürfte sich McLaren das Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku nicht vorgestellt haben. Der WM-Führende Oscar Piastri schlug im Q3 mit zu hoher Geschwindigkeit in die Mauer ein und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Australier startet beim Rennen am Sonntag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) nur von Rang neun.

„Ich glaube, ich habe etwas zu spät gebremst. [...] Ich hatte das Gefühl, dass das Auto gut lag, und es ist enttäuschend, dass es so ausgegangen ist“, erklärte Piastri bei Sky.

Sein Teamkollege und WM-Verfolger Lando Norris verunfallte zwar nicht, konnte aber ebenfalls nicht überzeugen und wurde nur Siebter. Für das Rennen hat der Brite keine großen Hoffnungen.

„Ich denke, Red Bull ist zu schnell. [...] Sogar Yuki (Tsunoda, Anm.d.Red.) war vorne dabei. Offensichtlich funktioniert der Red Bull hier gut“, konstatierte er bei Sky. Dennoch liege natürlich ein „langes Rennen“ mit „vielen Möglichkeiten“ vor dem Team.

Flaggen-Rekord im Qualifying

Ganz anders gestaltete sich derweil die Gefühlslage bei Weltmeister Max Verstappen, der seinen Höhenflug auch in der chaotischen Qualifikation von Baku fortgesetzt und die Pole Position erobert hat.

Der Red-Bull-Pilot setzte sich vor Williams-Fahrer Carlos Sainz und Liam Lawson (Racing Bulls) durch, schon das vergangene Rennen in Monza hatte Verstappen von der Pole Position gewonnen.

„Das war ein langes, langes Qualifying mit all den Roten Flaggen, es war gar nicht einfach, die Runde zusammenzubekommen“, sagte der Niederländer, „aber seit Italien läuft es für uns besser, und wir hatten hier die Pole von Beginn an im Visier.“

Die Zeitenjagd wurde durch starken Wind erschwert, der zu zahlreichen Unfällen führte. Insgesamt sechsmal war das Qualifying mit Roter Flagge unterbrochen - Rekord für die Formel 1.

Enttäuschung für Ferrari

Neben McLaren erlebte übrigens auch Ferrari einen Tag zum Vergessen. Charles Leclerc setzte seinen Boliden im dritten Qualifying-Abschnitt in die Leitplanke, er wird damit nur von Rang zehn starten.

Auch für Lewis Hamilton brachte das Qualifying die nächste Enttäuschung, der Rekordweltmeister landete nur auf Rang zwölf. Die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell holten die Plätze vier und fünf.

Nico Hülkenberg scheiterte bereits im ersten Qualifying-Abschnitt und landete nur auf Platz 17, zum siebten Mal in Folge schloss er die Zeitenjagd damit hinter seinem Sauber-Teamkollegen Gabriel Bortoleto (13.) ab.

