Formel 1: Ist das "Quoten-Max" schon gescheitert?

Bianca Garloff , Ralf Bach 01.09.2025 • 10:01 Uhr Der 18-jährige Italiener Kimi Antonelli kämpft mit seinem Mercedes-Debütjahr und sorgt in Zandvoort sogar für einen Crash mit Ferrari-Star Charles Leclerc.

Die Leiden des jungen Andrea Kimi Antonelli (18) gehen auch in Zandvoort weiter. Im freien Training versenkt der Mercedes-Star seinen Silberpfeil im Kies, im Rennen bugsiert er Charles Leclerc in der ersten Steilkurve ins Aus. In der WM liegt er auf Platz sieben – 120 Punkte hinter Teamkollege George Russell. Ist der Italiener ein Opfer der an ihn gestellten zu hohen Erwartungen?

Hintergrund: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nie verkraftet, dass ihm Supertalent Max Verstappen Ende 2014 durch die Lappen ging. Der Wiener zögerte zu lange, während Red-Bull-Berater Helmut Marko dem damals gerade erst 17-jährigen Niederländer sofort ein Formel-1-Cockpit anbot.

Der Rest ist Geschichte: Verstappen gewann schon 2016 in Barcelona sein erstes Rennen, heute hat er vier WM-Titel und gilt als einer der größten Fahrer der Geschichte.

Ist der „Quoten-Max“ schon gescheitert?

Antonelli sollte Wolffs Seelenleiden beenden. „Man könnte sagen, er ist der Quoten-Max für Toto“, stellt Ralf Schumacher nüchtern fest. Wolff tat alles, um das erste Jahr seines „Quoten-Max“ zum Erfolg zu machen. Doch nach zwei Dritteln der Saison ist die Bilanz ernüchternd: Zwar blitzte Talent auf, doch Antonelli machte auch unnötige Fehler. So wie eben in Zandvoort. „Wir wollen, dass er pusht, aber wenn er dann einen anderen rausnimmt, ist es schwer, diese Gradwanderung zu schaffen“, räumte Wolff ein.

Sky-Experte Ralf Schumacher nahm Antonelli dennoch in Schutz: „Er ist im Eilverfahren diese ganzen Nachwuchsklassen durchlaufen, wenn man dann oben ankommt, braucht das Zeit. Aber der Speed ist da. Die Erfolge werden schon kommen, in der Kombination mit Mercedes ist da noch viel zu erwarten.“ Aber: „Ein neuer Max Verstappen ist er sicher nicht.“

Noch deutlicher wird Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve: „Die Sommerpause hätte das große Reset sein sollen, war es aber nicht. Er hat sich ein Stück weit selbst verbrannt und es ist jetzt wirklich hart, von dort wieder zurückzukommen.“

„Die Formel 1 ist keine Schule“

Das Argument, Antonelli sei mit 18 noch extrem jung, wischte Villeneuve vom Tisch: „Es gab auch andere junge Fahrer. Das hier ist die Formel 1. Es ist die Spitze. Du kommst in die Formel 1, wenn du bereit bist. Das ist keine Schule.“ Und er legte nach: „Bei Red Bull würde er mit diesen Leistungen nicht mehr im Auto sitzen.“

Villeneuve verwies auf Daniel Kvyat, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez und Liam Lawson – alle schon Opfer der gnadenlosen Red-Bull-Schule, die keine Geduld mit schwachen Leistungen hat. „Zu Recht“, so Villeneuve: „Du sollst ein paar harte Rennen haben und dich dann Schritt für Schritt steigern. Antonelli macht das nicht.“

Fest steht: Angst um seinen Platz muss der Nachwuchspilot trotzdem nicht haben. Denn während bei Red Bull Helmut Marko ganz objektiv das sportliche Sagen hat, sitzen bei Aston Martin (Lawrence Stroll für Sohn Lance) und Mercedes (Toto Wolff für Antonelli) die größten Beschützer gleich im Chefsessel.