Formel 1: "Schwerste Entscheidung meines Lebens" - Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe

Traurige Gewissheit für Formel-1-Pilot Lewis Hamilton: Nachdem sein Hund Roscoe vor wenigen Tagen in eine Tierklinik eingeliefert wurde, musste die englische Bulldogge eingeschläfert werden.
Hamilton trauert um geliebten Hund
„Ich musste die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden“, schrieb der Engländer in einem emotionalen Abschiedspost bei Instagram.
„Es ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, und ich fühle mich allen, die den Verlust eines geliebten Haustieres erlebt haben, tief verbunden“, so Hamilton weiter.
Roscoe litt seit April an einer Lungenentzündung und musste Antibiotika nehmen. Vier Tage lang kämpfte der Vierbeiner nach einem Herzstillstand um sein Leben. Doch am Sonntagabend verlor er diesen Kampf und starb in den Armen seines Herrchens.
„Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in Ehren halten“, so Hamilton über seinen Hund, der ihn mehrfach bei Rennen begleitete.