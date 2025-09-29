Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Formel 1: "Schwerste Entscheidung meines Lebens" - Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hamilton trauert um geliebten Hund

Lewis Hamilton muss sich von seinem Hund Roscoe verabschieden. Nach mehrtägigem Kampf stirbt der Vierbeiner in einer Klinik.
Seit seinem Wechsel zu Ferrari konnte Lewis Hamilton bisher noch nicht an seine alten Leistungen anknüpfen. Geht seine Zeit zu Ende?
SPORT1
Lewis Hamilton muss sich von seinem Hund Roscoe verabschieden. Nach mehrtägigem Kampf stirbt der Vierbeiner in einer Klinik.

Traurige Gewissheit für Formel-1-Pilot Lewis Hamilton: Nachdem sein Hund Roscoe vor wenigen Tagen in eine Tierklinik eingeliefert wurde, musste die englische Bulldogge eingeschläfert werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich musste die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden“, schrieb der Engländer in einem emotionalen Abschiedspost bei Instagram.

„Es ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, und ich fühle mich allen, die den Verlust eines geliebten Haustieres erlebt haben, tief verbunden“, so Hamilton weiter.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Roscoe litt seit April an einer Lungenentzündung und musste Antibiotika nehmen. Vier Tage lang kämpfte der Vierbeiner nach einem Herzstillstand um sein Leben. Doch am Sonntagabend verlor er diesen Kampf und starb in den Armen seines Herrchens.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Roscoe in mein Leben zu holen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in Ehren halten“, so Hamilton über seinen Hund, der ihn mehrfach bei Rennen begleitete.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite