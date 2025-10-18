Drama um WM-Favoriten! Hülkenberg löst Kettenreaktion aus

SPORT1 18.10.2025 • 19:33 Uhr Nico Hülkenberg ist kurz nach dem Start in Austin in einen Unfall mit den beiden McLaren-Piloten verwickelt. Er kann weiterfahren, die WM-Favoriten Lando Norris und Oscar Piastri nicht.

Knall-Start zum Sprintrennen beim Großen Preis der USA - und Nico Hülkenberg mittendrin!

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Deutsche, der am Freitag im Sprint-Qualifying überraschend die viertschnellste Zeit gefahren ist, startete aus der zweiten Reihe, geriet aber schnell in einen Massencrash.

Der Sauber-Pilot war schon in der ersten Kurve mit McLaren-Pilot Oscar Piastri kollidiert, woraufhin dieser in Lando Norris geschoben wurde.

Die um die Formel-1-WM kämpfenden McLaren-Fahrer mussten das Rennen daraufhin beenden. Hülkenberg konnte das Rennen fortsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

McLaren-Boss: „Schlechtester Start, den man sich vorstellen kann“

„Das war der schlechteste Start, den man sich vorstellen kann. Keinem unserer beiden Fahrer kann man eine Schuld geben“, sagte McLaren-Boss Zak Brown bei Sky.

Beide McLaren waren danach beschädigt, doch im Qualifying am Samstagabend (23 Uhr im LIVETICKER) sollten sie wieder zum Einsatz kommen können. „Wir müssen uns die Schäden ansehen, aber eigentlich sollten sie relativ einfach zu beheben sein“, erklärte Brown.

BeEine Folge „Wir müssen uns die Schäden ansehen, aber eigentlich sollten sie relativ einfach zu beheben sein

Der Vorfall wurde von den Rennkommissaren als normaler Rennunfall gewertet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Pech von McLaren war das Glück von Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot fuhr unter Safety-Car-Bedingungen zum Sieg und machte damit acht Punkte in der WM-Wertung gut auf die beiden WM-Führenden.

Verstappen wehrt Attacke von Russell ab

Auf Platz zwei landete George Russell vor Carlos Sainz. Hülkenberg beendete das Rennen auf Platz 14.

Verstappen wurde im Verlauf des Sprintrennens nur einmal ernsthaft attackiert. In der achten Runde griff ihn Mercedes-Pilot George Russell an, der Niederländer aber wehrte die Attacke souverän ab.

{ "placeholderType": "MREC" }