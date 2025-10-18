Formel 1 heute live: Großer Preis der USA im TV, Stream Ticker

SPORT1 19.10.2025 • 00:59 Uhr Max Verstappen lag im Titelkampf bereits fast aussichtslos zurück. Beim Grand Prix der USA könnte er das Führungsduo von McLaren aber weiter unter Druck setzen.

Der Titelkampf der Formel 1 könnte tatsächlich noch einmal richtig spannend werden.

Nachdem sich lange Zeit alles nur um die Frage gedreht hat, ob Lando Norris oder Oscar Piastri den Titel holen, ist nun die Frage: Kann Max Verstappen seine Aufholjagd mit dem WM-Triumph krönen?

Formel 1: So können Sie das Rennen in Austin live im TV und Stream verfolgen!

TV : Sky

: Sky Stream : WOW

: WOW Liveticker: SPORT1.de

Beim Grand Prix der USA in Austin holte der Red-Bull-Fahrer bereits weitere acht Punkte auf das führende McLaren-Duo auf.

Während der Niederländer das Sprintrennen gewann, schieden sowohl Piastri als auch Norris aus.

Verstappen startet in Austin von der Pole-Position

Nachdem Verstappen auch das Qualifying für das Hauptrennen für sich entschieden hat, spricht in Texas noch mehr für den 28-Jährigen.

Er hat bei sechs ausstehenden Rennen nur noch 55 Punkte Rückstand auf Piastri, 33 sind es auf Norris. Auch der Trend spricht für Verstappen, viermal in Folge (Grand Prix und Sprint) landete er zuletzt vor beiden McLaren.