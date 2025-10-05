Formel 1 heute live: Großer Preis von Singapur im TV, Stream & Ticker

Annabella Aulinger 05.10.2025 • 11:00 Uhr McLaren versucht weiterhin den Weltmeistertitel abzustauben. Pole-Setter George Russell könnte dem mit der Hilfe seines Teamkollegen Kimi Antonelli in die Quere kommen.

Im Großen Preis von Singapur (ab 14 Uhr) geht es um die ganz große Trophäe! McLaren steht kurz davor, seinen zehnten Konstrukteurs-Titel einzufahren - insofern ihnen Mercedes nicht die Show stiehlt!

Auch weil George Russell sich im Qualifying die Pole-Position schnappen konnte, könnte sich eine mögliche Feier bei McLaren verzögern. WM-Favoriten Piastri und Norris landeten auf den Plätzen drei und fünf. Max Verstappen schnappte sich den zweiten Platz.

Wenn es mit dem vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurs-WM klappen soll, müssen die beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri ein erneutes Fiasko wie im Großen Preis von Aserbaidschan, vermeiden.

Sollte erneut einer der beiden Fahrer das Rennen außerhalb der Punkte beenden, kann Mercedes die McLaren-Party verhindern. Sollte Russell gewinnen, müsste Kimi Antonelli (Startplatz vier) mindestens als Achter die Ziellinie überqueren.

Dafür muss Russell jedoch einen Negativtrend brechen: In den letzten beiden Jahren schied der Engländer in Singapur beide Male kurz vor Ende des Rennens aus.

Mercedes kämpft um Platz zwei

Die Silberpfeile müssen aber auch nach hinten schauen, denn speziell der Kampf um Platz zwei in der Team-WM ist noch extrem spannend. Der engste Konkurrent Ferrari startet den Singapur-GP auf den Positionen sechs und sieben.