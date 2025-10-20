Presse feiert Verstappen: "Die Kreatur, der niemand jemals begegnen möchte"

SID 20.10.2025 • 09:03 Uhr In der Formel 1 macht es Max Verstappen mit seinem Sieg in Austin in der WM wieder spannend. Die Sportpresse ist außer sich.

Max Verstappen konnte sich am Sonntag in der Formel 1 den Sieg beim Großen Preis der USA schnappen und erhöht damit den Druck im Kampf um die Weltmeisterschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden McLaren Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sind mit 26 bzw. 40 Punkten Vorsprung plötzlich wieder einholbar - die Sportpresse tobt.

Die Pressestimmen zum erneuten Triumph von Max Verstappen in der Übersicht:

ENGLAND

Daily Mail: „Max Verstappens Momentum ist unbezähmbar. Und nach seinem Sieg beim Grand Prix der USA wird es immer wahrscheinlicher, dass der Red-Bull-Pilot eines der größten Comebacks aller Zeiten schaffen wird.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Guardian: „Dominant, unantastbar und mit einem breiten, strahlenden Lächeln im texanischen Sonnenschein – die Verwandlung von Max Verstappen nach seinem Sieg beim Grand Prix der USA hätte nicht deutlicher sein können. Der desillusionierte und unzufriedene Fahrer, der seine Titelverteidigung längst als verloren ansah, hat entgegen aller Widrigkeiten und sogar seinen eigenen Erwartungen seinen Anspruch als echter Anwärter in einem spannenden Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft zurückerobert.“

The Sun: „Max Verstappen hat Lando Norris und Oscar Piastri gezeigt, dass sie Wichtigeres zu tun haben, als sich mit ihren ‚Papaya-Regeln‘ zu beschäftigen, wenn sie den Weltmeistertitel gewinnen wollen.“

FRANKREICH

L‘Équipe: „In seinem Land gibt es keinen Namen für diese Art von Monster. Hier in den Vereinigten Staaten, wenige Tage vor Halloween, nennt man es den Boogeyman. In Russland ist es Baba Jaga, und bei uns ist es der Oger, den wir fürchten. Max Verstappen ist genau diese mythische Kreatur, der niemand jemals begegnen möchte, nicht einmal in seinen Albträumen.“

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Die Weltmeisterschaft schien zwischen den beiden Papaya-Fahrern ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein, doch fünf Rennen vor Schluss ist Verstappen in den Kampf eingestiegen und hat nur noch 40 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Piastri. Die beiden McLaren tun sich schwer, während der Niederländer weiterhin dominiert und gewinnt: Der Kampf ist wieder eröffnet.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Gazzetta dello Sport: „Kannibale Verstappen: Er gewinnt auch den GP von Austin und eröffnet die Weltmeisterschaft.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Max Verstappen krönt ein grandioses Wochenende in Austin und hält seinen Titeltraum am Leben. Es sieht immer mehr danach aus, als würde die Formel-1-Saison 2025 einen unglaublich spektakulären Höhepunkt erleben.“

AD: „Er hatte einen fünften Weltmeistertitel für diese Saison bereits abgeschrieben, aber mit einem beeindruckenden Comeback ist Max Verstappen wieder voll im Rennen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

ÖSTERREICH

Krone: „Verstappen lässt in der Hitze von Texas nichts anbrennen.“

SCHWEIZ