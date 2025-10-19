Gala in Austin! Verstappen erhöht Druck auf McLaren

Tobias Wiltschek 19.10.2025 • 22:38 Uhr Der Niederländer gewinnt in Austin und verkürzt den Rückstand auf Oscar Piastri und Lando Norris.

Max Verstappen hat den Grand Prix der USA in Austin gewonnen und damit in der Formel 1 den Druck auf die beiden vor ihm liegenden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris weiter erhöht.

Nachdem der Niederländer im Red Bull bereits das Sprintrennen am Samstag gewonnen hatte, holte er mit dem Sieg im Hauptrennen die Maximalpunktzahl von 33 Zählern in Austin.

Auf Platz zwei landete auf dem Circuit of the Americas der Engländer Norris, der fünf Runden vor Schluss Ferrari-Pilot Charles Leclerc überholte.

Piastri verliert die nächsten Punkte auf die Verfolger

Piastri landete hinter Lewis Hamilton (Ferrari) nur auf Rang fünf und verlor damit die nächsten wichtigen Punkte im Titelkampf. Der Vorsprung des Australiers an der Spitze der WM-Wertung beträgt fünf Rennen vor Saisonende nur noch 14 Punkte auf Norris und 40 Zähler auf Verstappen.

Nico Hülkenberg fuhr ein beherztes Rennen und landete am Ende als Achter in den Top Ten.