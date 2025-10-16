"Michael lehrte uns, wie man ein erfülltes Leben führt"

Bianca Garloff 16.10.2025 • 21:03 Uhr Max Verstappen spricht offen über seine Bewunderung für Michael Schumacher – und erklärt, warum der Rekordchampion für ihn bis heute ein Vorbild ist.

Max Verstappen ist längst mehr als nur ein Seriensieger – der Niederländer schreibt gerade selbst ein Kapitel Formel-1-Geschichte. Sechs Rennen vor dem Saisonfinale liegt der viermalige Champion 63 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, liefert mit Red Bull aber wieder Höchstleistungen ab.

{ "placeholderType": "MREC" }

In einem ausführlichen Interview mit dem britischen Magazin The Road Rat sprach Verstappen nun über seine Leidenschaft für die Königsklasse – und über Michael Schumacher, den er in besonderer Weise verehrt.

Der Reiz der Formel 1

Verstappen beschreibt zunächst eindrucksvoll, was für ihn den Reiz der Königsklasse ausmacht.

„Was unterscheidet die Formel 1 von anderen Sportarten? Meiner Meinung nach ist es die Leidenschaft von so vielen Menschen für Autos“, erklärt der Red Bull-Star.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er fuhr fort: „Sie lieben es, zu fahren, das Adrenalin der Geschwindigkeit: Die Formel 1 bietet diesen Menschen den ultimativen Höhepunkt. Die Spitze der Geschwindigkeit, die Höchstleistung in den Kurven, das Nonplusultra an Technik.“

Verstappen sieht Michael Schumacher als Maßstab

Für den Niederländer ist dabei klar: Talent allein reicht nicht. „Man muss Erfahrung sammeln und lernen, wie ein Auto funktioniert. Es gibt heute viele Fahrer mit Talent, die nie den Sprung geschafft haben. Möglicherweise haben sie nicht genug dafür gekämpft.“

Genau deshalb sieht er in Michael Schumacher das Paradebeispiel für Ehrgeiz und Disziplin.

Verstappen: „Das verkörperte Michael für mich. Er war der Fahrer, der stets hart arbeitete und alles gab. Für ihn zählte nur der Sieg, egal wie er erreicht wurde. Er war ein echter Pionier seiner Zeit: Immer topfit, immer auf der Höhe seines Schaffens, ohne Ausflüchte.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Michael Schumacher als privates Vorbild

Besonders beeindruckt hat Verstappen der Umgang Schumachers mit seiner Familie. „Ich schätze, dass Michael ein echter Familienmensch war“, betont der amtierende Champion.

„Auf der Rennstrecke war er ganz fokussiert auf die Leistung, aber zu Hause kümmerte er sich um seine Familie und schenkte ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdiente. Es war inspirierend, dies zu beobachten. Er lehrte uns, wie man ein erfülltes Leben führen kann.“

„Onkel Michael“

Dass Verstappen einen so persönlichen Blick auf den Rekordchampion hat, kommt nicht von ungefähr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sein Vater Jos und Schumacher waren 1994 bei Benetton Teamkollegen, die Familien eng befreundet. Verstappen wuchs mit Schumi auf – für ihn war er schlicht „Onkel Michael“.

Der 27-Jährige kämpft derzeit um seinen fünften WM-Titel. Mit seinen Erfolgen, seiner Arbeitsweise und der klaren Haltung rückt er selbst immer näher an den Status seines Idols heran.