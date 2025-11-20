Formel 1: Bearman droht Rennsperre

SPORT1 20.11.2025 • 10:22 Uhr Wer sich innerhalb eines Jahres zwölf Strafpunkte einhandelt, erhält in der Formel 1 eine Rennsperre. Einer der Piloten muss deswegen besonders aufpassen.

In der Formel 1 sammeln Fahrer Strafpunkte, wenn sie sich Regelverstöße leisten. Wer innerhalb von zwölf Monaten zwölf Punkte erreicht, wird automatisch für das nächste Rennen gesperrt – ein Super-GAU im dichten WM-Kalender. Bislang traf es nur Kevin Magnussen, der deshalb den Grand Prix von Aserbaidschan 2024 verpasste. Doch nun kommt einer der Piloten der ungeliebten Grenze bedrohlich nahe.

Aktuell führt der 20-jährige Oliver Bearman die Strafpunkt-Rangliste an. Zwischen dem 3. November 2024 und dem 7. September 2025 kassierte der Ferrari-Junior zehn Punkte: Zwei Kollisionen, ein Überholmanöver unter Gelb und das Ignorieren einer roten Flagge brachten ihn in akute Gefahr.

Zwar schrumpfte sein Konto vor den Rennen in Baku, Singapur, Austin und Mexiko auf acht Zähler, doch ein hartes Manöver gegen Liam Lawson in Interlagos ließ es sofort wieder auf neun anwachsen. Bearman muss daher bei den Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi besonders aufpassen – erst am 23. Mai 2026 verfallen die nächsten Punkte.

Verstappen durfte aufatmen

Mit sieben Punkten liegen Lawson, Lance Stroll und Yuki Tsunoda nur knapp hinter Bearman. Für Lawson und Stroll wird es jedoch bald entspannter, denn am 1. Dezember fallen jeweils zwei Punkte weg. Anders bei Tsunoda: Seine Strafe bleibt bis zum 14. Juni 2026 bestehen – just am Tag des neunten Grand Prix der kommenden Saison.

Weltmeister Max Verstappen stand in diesem Jahr bereits bei elf Punkten und schrammte haarscharf an einer Sperre vorbei. Inzwischen ist sein Konto auf sechs Zähler geschmolzen. Wenn er in Las Vegas und Katar fehlerfrei bleibt, wird am 30. November ein weiterer Punkt gestrichen.