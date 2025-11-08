Formel 1: Norris feiert wichtigen Sprint-Sieg - Piastri crasht

SID 08.11.2025 • 16:08 Uhr Lando Norris feiert im Sprint von Sao Paulo einen wichtigen Sieg - für seinen Teamkollegen gibt es dagegen keinen Grund zur Freude.

McLaren-Pilot Lando Norris hat im Formel-1-Sprint von Brasilien den nächsten Wirkungstreffer gegen seinen Teamrivalen Oscar Piastri gelandet - Max Verstappen spielte am Samstag nur eine Nebenrolle. WM-Spitzenreiter Norris gewann das turbulente Kurzrennen vor dem Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell sowie Verstappen im Red Bull.

Piastri schied dagegen nach einem Fahrfehler auf der sechsten Runde aus, auf feuchter Strecke erwischte es an dieser Stelle gleich drei Autos in kurzer Folge. Auch Nico Hülkenberg beschädigte dort seinen Sauber und wurde am Ende nur 16. des Sprints. In der letzten Runde verunfallte zudem Gabriel Bortoleto schwer.

Norris baut Vorsprung aus

Im WM-Klassement baute Norris seinen knappen Vorsprung damit ein wenig aus, neun Punkte liegt er nun vor Piastri. Verstappens Rückstand auf Norris wuchs auf 39 Punkte. Für den Weltmeister, der seit der Sommerpause eine beachtliche Aufholjagd hingelegt hatte, ist dies ein Rückschlag.

Inklusive Brasilien sind nur noch vier Rennwochenenden zu absolvieren, zum Erhalt seiner Titelchancen muss der Niederländer eigentlich in jedem Rennen Punkte gutmachen.