Schlimmer Unfall in der Formel 1

SPORT1 08.11.2025 • 16:43 Uhr Beim Sprint in Sao Paulo verunfallt Gabriel Bortoleto schwer. Es gibt aber gute Nachrichten.

Unschöne Bilder beim Formel-1-Sprintrennen in Sao Paulo. In der allerletzten Runde hat Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto ohne Fremdeinwirkung bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Boliden verloren und ist heftig abgeflogen.

Der Brasilianer schlug gleich zweimal ein, erst auf der einen Seite der Strecke, dann auf der anderen. Das Fahrzeug wurde massiv zerstört, die Strecke glich einem Trümmerfeld.

Alexander Albon wurde in seinem Williams dabei von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen.

Formel 1: Bortoleto im Medical Centre

Direkt nach dem Einschlag funkte Bortoleto, er sei in Ordnung. Wenig später teilte sein Rennstall mit: „Nach einem Unfall am Ende des Sprintrennens ist Gabriel wohlauf und wird vorsichtshalber zum Medical Centre der Rennstrecke gebracht.“

Der schwere Unfall des 21-Jährigen war derweil nicht der erste Crash des Tages. Bereits zu Beginn des Sprints waren McLaren-Pilot Oscar Piastri, Franco Colapinto im Alpine und Nico Hülkenberg im Sauber ebenfalls in die Bande eingeschlagen.

Alle drei Fahrer hatten vor dem Senna-S denselben Randstein unglücklich überfahren und waren in der Folge abgeflogen.

Hülkenberg konnte nach der langen Unterbrechung weiterfahren, Piastri und Colapinto nicht - letztgenannter musste ebenfalls zum Checkup ins Medical Centre.