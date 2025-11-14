Formel 1: Button kontert Ferrari-Boss nach Verbal-Ohrfeige

SPORT1 14.11.2025 • 14:14 Uhr Ferrari hat in Brasilien einen rabenschwarzen Tag erlebt und einen Platz in der Team-WM verloren. Aufsichtsratschef John Elkann kritisierte daraufhin seine Fahrer öffentlich – was dem früheren Weltmeister Jenson Button gar nicht gefällt.

Die verbale Ohrfeige von Ferrari-Boss John Elkann gegen seine Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton hat im Formel-1-Zirkus für großes Aufsehen gesorgt – auch bei Jenson Button. „Vielleicht sollte John mit gutem Beispiel vorangehen“, konterte der Weltmeister von 2009 knapp auf X. Eine klare Spitze gegen Elkann. Doch die Frage bleibt offen, ob öffentliche Schelte den Druck reduziert oder den Traditionsrennstall in Maranello erst recht ins Grübeln bringt.

Für die Scuderia wurde der Große Preis von Brasilien in Interlagos zuletzt zum Albtraum. Schon nach wenigen Runden schied Leclerc nach einer Kollision mit Oscar Piastri und Kimi Antonelli aus. Kurz darauf erlitt Hamilton nach Kontakten mit Carlos Sainz und Franco Colapinto Schäden an der Aufhängung und am Unterboden, die eine vorzeitige Aufgabe erzwangen.

„Aufs Fahren konzentrieren und weniger reden“

„Brasilien war eine große Enttäuschung“, polterte Ferrari-Aufsichtsratschef John Elkann danach bei Sky Italia und fügte hinzu: „Unsere Mechaniker gewinnen uns quasi die Meisterschaft mit ihren blitzschnellen Stopps, die Ingenieure haben das Auto deutlich verbessert. Aber alles andere ist noch nicht auf dem erforderlichen Niveau. Unsere Fahrer müssen sich aufs Fahren konzentrieren und weniger reden.“