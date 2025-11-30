Formel 1: Crash! Hülkenberg früh raus

Bitterer Moment für Nico Hülkenberg! Der deutsche Formel-1-Pilot hat in der siebten Runde des Großen Preises von Katar (Hier geht’s zum LIVETICKER) einen Unfall gebaut und musste im Anschluss das Rennen beenden.
Crash! Hülkenberg sorgt für Safety Car
Nico Hülkenberg baut früh einen Unfall. Der deutsche Formel-1-Pilot muss den Großen Preis von Katar vorzeitig beenden.
Der Kick-Sauber-Fahrer war zuvor im Windschatten von Pierre Gasly und wollte in einer Kurve außen herum an seinem Konkurrenten vorbeiziehen.
Formel 1: Berührung während des Überholmanövers
Während des Überholmanövers berührte Hülkenberg mit seinem rechten Hinterrad jedoch das linke Vorderrad von Gasly und drehte sich.
Für den 38-Jährigen war das Rennen daraufhin beendet. Gasly konnte weiterfahren.
Da Hülkenbergs Bolide von der Strecke abgeschleppt werden musste, kam für einige Runden das Safety Car heraus. In der 11. Runde erfolgte der Restart.