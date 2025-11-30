Formel 1: Crash! Hülkenberg früh raus

Johannes Vehren 30.11.2025 • 17:34 Uhr Nico Hülkenberg baut früh einen Unfall. Der deutsche Formel-1-Pilot muss den Großen Preis von Katar vorzeitig beenden.

Bitterer Moment für Nico Hülkenberg! Der deutsche Formel-1-Pilot hat in der siebten Runde des Großen Preises von Katar (Hier geht’s zum LIVETICKER) einen Unfall gebaut und musste im Anschluss das Rennen beenden.

Der Kick-Sauber-Fahrer war zuvor im Windschatten von Pierre Gasly und wollte in einer Kurve außen herum an seinem Konkurrenten vorbeiziehen.

Formel 1: Berührung während des Überholmanövers

Während des Überholmanövers berührte Hülkenberg mit seinem rechten Hinterrad jedoch das linke Vorderrad von Gasly und drehte sich.

Für den 38-Jährigen war das Rennen daraufhin beendet. Gasly konnte weiterfahren.