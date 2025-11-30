Formel 1: Fataler Patzer von McLaren! WM-Entscheidung vertagt

Johannes Vehren 30.11.2025 • 18:29 Uhr Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Katar. Der Dreikampf um den WM-Titel mit den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri wird im letzten Saisonrennen entschieden.

Dank eines fatalen Patzers von McLaren hat Max Verstappen die vorzeitige Titelparty von Lando Norris in Katar verhindert und den Großen Preis von Katar gewonnen! Somit fällt die Entscheidung um die Weltmeisterschaft im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi in der kommenden Woche.

Hinter dem Niederländer fuhren seine beiden ärgsten Kontrahenten um den Titel, Oscar Piastri und Lando Norris (jeweils McLaren), auf die Plätze zwei und vier. Damit verlor der WM-Führende Norris an Vorsprung in der Gesamtwertung.

Große Freude bei Red Bull

Erstmals seit 15 Jahren wird es ein Finale geben, in dem drei Fahrer noch die WM gewinnen können. Norris führt das Klassement mit nur noch 12 Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri an. Norris steht vor dem letzten Saisonrennen bei 408 Punkten. Dahinter folgen Verstappen (396) und Piastri (392).

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff war nach dem Rennsieg voller Ekstase bei Sky: „Überragend! Der Traum geht weiter. Es muss schon viel passieren, aber wir geben nicht auf.“

Safety Car hilft Verstappen

Für Nico Hülkenberg war das Rennen bereits in der siebten Runde beendet. Nach einem Crash während eines Überholmanövers kam es mit Pierre Gasly zu einem Rennunfall, und der rechte Hinterreifen des Deutschen nahm so großen Schaden, dass das Auto von der Strecke abgeschleppt werden musste.

In dieser Zeit kamen alle Autos zum Reifenwechsel in die Box - nur die McLaren blieben draußen. Offenbar konnte sich das Team nicht einigen, welcher Fahrer zuerst in die Box darf und holte dann keinen rein.

Schumacher kritisiert McLaren-Strategie

Das Safety Car kam auf die Strecke, und zur Verwunderung aller fuhren die McLaren an der Box vorbei. „Ich hätte auch reinkommen sollen, oder?“, fragte Norris am Boxenfunk. Diese Befürchtung des WM-Favoriten dementierte sein Team zwar nicht, die Antwort war aber pragmatisch. „Die anderen haben sich jetzt aller Optionen beraubt“, hieß es.

„Das lag an vermutlich an den Papaya-Rules. Man hätte Norris hereinholen müssen“, kritisierte Experte Ralf Schumacher während des Rennens bei Sky.

Verstappen zieht am Start an Norris Vorbei

Das rächte sich auf einer Strecke, die die Reifen extrem verschleißt - und auf der zwei Boxenstopps Pflicht sind. Zwar fuhren sich Piastri und Norris an der Spitze ein Polster heraus, doch nach ihren Stopps in der 24. und 25. Runde rutschten die McLaren auf die Plätze vier und fünf ab. Verstappen profitierte, übernahm die Führung und die Kontrolle.

Bereits beim Start hatte der Weltmeister in seinem Red Bull alles riskiert. Im Wissen, dass er das Rennen vor Norris beenden muss, um noch WM-Chancen zu haben, machte Verstappen von Beginn an Druck.

Noch vor der ersten Kurve zog er an Norris vorbei. Der Engländer versuchte vergeblich, einen Konter zu setzen, während ganz vorne Piastri zunächst seine Führung behauptete und danach an Verstappen abgeben musste.

-----