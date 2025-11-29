Formel 1: Ferrari erlebt Fiasko!

SPORT1 29.11.2025 • 16:19 Uhr Ferrari muss beim Sprintrennen in Katar einen erneuten Rückschlag einstecken. Beide Piloten landen außerhalb der Top 10.

Auf den enttäuschenden Sprint-Shootout folgt für Ferrari ein noch bitteres Sprintrennen in Katar. Immer größer werden die Probleme dabei vor allem beim siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton.

Nach dem zuletzt letzten Platz im Qualifying von Las Vegas kam der Brite auch beim Sprint in dieser Woche nicht über Rang 17 hinaus.

Hamilton nach Start aus der Box ohne Chance

Vor dem Rennstart hatte Ferrari noch einige Änderungen am Auto vorgenommen, weshalb Hamilton aus der Boxengasse starten musste. Diese blieben jedoch ohne Erfolg.

Auch Teamkollege Charles Leclerc fiel im Rennen zurück und rutschte schon beim Start von seiner Startposition neun bis auf Rang 13 ab.

Nach dem erneuten Rückschlag für den italienischen Traditionsrennstall dürfte der Frust damit weiterhin tief sitzen.

Formel 1: Ferrari-Star Hamilton relativiert Aussagen

Schon nach dem historischen Debakel in Las Vegas hatte Hamilton seine Saison als die „schlimmste jemals“ bezeichnet und betont, sich nicht auf 2026 zu freuen.

Diese Aussagen relativierte er jedoch vor dem Rennwochenende in Katar. Sie seien lediglich dem „Frust nach dem Rennen“ geschuldet gewesen, sagte Hamilton in Lusail und erklärte: „Das hätte jeder Fahrer zu dem Zeitpunkt der Saison gesagt. Jetzt freut man sich ja eher auf die Freizeit, Familie und so weiter.“

Positiver gestalten könnten die beiden Ferrari-Fahrer das Wochenende jedoch noch am Samstagabend.