Formel 1: McLaren schlägt zurück

Der WM-Kampf in der Formel 1 spitzt sich weiter zu! Oscar Piastri gewinnt das Sprintrennen in Katar und verkürzt damit seinen Rückstand in der Fahrerwertung. Der WM-Führende Lando Norris landet hinter George Russell nur auf Rang drei.

Nach der Pole Position im Sprint-Shootout lag Piastri seit dem Rennstart in Führung und fuhr den Sieg ungefährdet ins Ziel. Damit liegt der McLaren-Pilot vor dem Rennen am Sonntag nur noch 22 Punkte hinter Teamkollege Norris.

Verstappen nach Traumstart ohne Chance

Im Dreikampf um die Weltmeisterschaft erwischte auch Max Verstappen einen Traumstart im Sprint und fuhr von Position sechs bis auf Rang vier vor. Nachdem Yuki Tsunoda seinen Red-Bull-Kollegen vorbeiließ, setzte sich der Niederländer damit direkt hinter Norris fest.

Verstappen, der sich wie schon am Freitag über die Balance seines Autos beschwerte, kam jedoch nicht zu einem Überholmanöver. „Ich habe ihn nie gesehen, ich habe immer nach vorne zu George geschaut“, sagte Norris im Anschluss über den Druck seines Verfolgers.

In der WM verliert Verstappen nun vorerst einen Punkt auf Norris sowie drei auf Piastri. „In den ersten zwei Runden habe ich einfach gepusht und geschaut, ob ich eine Chance habe, man weiß ja, dass das Überholen hier schwierig ist, aber danach hatte ich wieder die gleichen Schwierigkeiten“, meinte Verfolger Verstappen.

Weit abgeschlagen waren hingegen die beiden Ferrari-Stars. Während Charles Leclerc auf Rang 13 landete, startete Lewis Hamilton zunächst aus der Boxengasse und konnte den Sprint nur auf Position 17 abschließen.

Piastri mit drittem Sprint-Sieg in Serie

Rennsieger Piastri scheinen die Sprintrennen in Katar besonders gut zu liegen. Nach 2023 und 2024 konnte er zum dritten Mal in Folge das verkürzte Rennen in Lusail gewinnen. „Das ist eine Strecke, die ich schon immer gerne mochte und auch heute macht es hier wieder Spaß“, erklärte der 24-Jährige nach dem Rennen.