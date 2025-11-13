Formel 1: TV-Sender entschuldigt sich für „Mutti“-Entgleisung!

Curdt Blumenthal 13.11.2025 • 13:06 Uhr Eine spöttische Aussage über die Familie von Gabriel Bortoleto bringt den ehemaligen Formel-1-Teamchef Franz Tost in Erklärungsnot. Der ORF zieht nun die Notbremse.

Der österreichische Fernsehsender ORF hat sich für einen Kommentar seines Formel-1-Experten Franz Tost entschuldigt.

Dieser hatte sich über die direkte Reaktion der Familie von Gabriel Bortoleto echauffiert, nachdem dieser bereits in der zweiten Rennrunde nach einer Kollision mit Lance Stroll ausgeschieden war.

„Er ist in der Lernphase. Da brauchen die Muttis da gar nicht so deppert schauen. Das ist ganz normal, das ist eine Crashperiode“, sagte der ehemalige Formel-1-Teamchef live im Fernsehen.

TV-Sender: „Aussage nicht akzeptabel“

Der ORF spricht nun von einer „nicht akzeptablen Aussage“ und entschuldigt sich bei den Zuschauern.

„Ausdrucksweise und Wortwahl waren völlig unangebracht und der ORF Sport wird entsprechend Vorsorge treffen, dass sich so etwas nicht wiederholt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Tost mit reichlich Formel-1-Erfahrung

Zuvor hatte es unter anderem in den sozialen Netzwerken reichlich Kritik an der Tost-Aussage gegeben.